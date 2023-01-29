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Сегодня, 10:27

Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но не может никого подписать из-за ФФП

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави попросил об усилении нападения после травмы форварда Усмана Дембеле, однако клуб не может купить нового игрока из-за финансового фэйр-плей, сообщает журналист Хави Мигель в своих соцсетях.

По информации источника, после травмы француза тренер «Барселоны» вновь спросил у директора Матеу Алемани, можно ли усилить атаку. Менеджер ответил Хави, что правила финансового фэйр-плей не позволят это сделать.

Француз был травмирован во встрече 19-го тура ла лиги против «Жироны». Футболист сразу отправился на медицинское обследование, а вечером была подтверждена информация о травме мышцы бедра. По информации СМИ, нападающий может пропустить от трех до четырех недель. В «Барселоне» надеются, что Дембеле вернется к ответной игре с «Манчестер Юнайтед» 23 февраля.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
1
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Дембеле пропустит не менее 3 недель из-за травмы

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
17
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
18
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
19
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 0 : 1
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 15 2 2
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