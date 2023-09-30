Хави оценил игру Рамоса в матче против «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Севильей» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании отметил, что защитник севильцев Серхио Рамос провел хорошую игру несмотря на автогол.

«Я не видел Рамоса и не разговаривал с ним. Он великолепный защитник и заслуживает большой похвалы за то, что в его возрасте играет на таком высоком уровне. Он профессионал. Этот гол — стыд для него, но он приносит пользу нам. Это жизнь, футбол — это жизнь.

Повлиял ли свист трибун на Рамоса? Наоборот. Серхио как рыба в воде в такой среде. Был момент у ворот и он пошел обороняться, как и любой хороший защитник, а мяч отскочил и попал в ворота. Это несчастье для «Севильи» и для него самого. Неудачный гол. Он провел великолепную игру", — цитирует Football Espana Хави.

После победы над «Севильей» каталонцы с 20 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков).