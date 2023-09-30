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Хави оценил игру Рамоса в матче против «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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29 сентября. «Барселона» — «Севилья» — 1:0. Серхио Рамос в подкате.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Севильей» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании отметил, что защитник севильцев Серхио Рамос провел хорошую игру несмотря на автогол.

«Я не видел Рамоса и не разговаривал с ним. Он великолепный защитник и заслуживает большой похвалы за то, что в его возрасте играет на таком высоком уровне. Он профессионал. Этот гол — стыд для него, но он приносит пользу нам. Это жизнь, футбол — это жизнь.

Повлиял ли свист трибун на Рамоса? Наоборот. Серхио как рыба в воде в такой среде. Был момент у ворот и он пошел обороняться, как и любой хороший защитник, а мяч отскочил и попал в ворота. Это несчастье для «Севильи» и для него самого. Неудачный гол. Он провел великолепную игру", — цитирует Football Espana Хави.

После победы над «Севильей» каталонцы с 20 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков).

29&nbsp;сентября. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Серхио Рамос забил в&nbsp;свои ворота. «Барселона» разругалась с «Севильей» из-за «дела Негрейры». Но автогол Серхио Рамоса вывел каталонцев на первое место
Серхио Рамос
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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Хави: «Приятно видеть, как молодые футболисты создают разницу и забивают в «Барселоне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
2
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
3
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
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30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
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