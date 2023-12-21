Хави: «Я не злюсь. Я жаловался на отсутствие души в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (3:2). Он сообщил игрокам, что первый тайм они провели неприемлемо.

«Либо мы отдадим все силы, либо ничего не выиграем. Мы должны проснуться. Если не будет футбола, мы должны прийти за душой. Сейчас я не злюсь. Я жаловался на отсутствие души в моей команде. Мяч горит, они чувствуют давление, но я должен быть более требовательным к игрокам, но при этом защищать их», — цитирует Хави AS.

После 18 туров «Барселона» занимает третье место в ла лиге с 38 очками. Лидирует в чемпионате Испании «Жирона» (44 очка).