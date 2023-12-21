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Хави: «Я не злюсь. Я жаловался на отсутствие души в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (3:2). Он сообщил игрокам, что первый тайм они провели неприемлемо.

«Либо мы отдадим все силы, либо ничего не выиграем. Мы должны проснуться. Если не будет футбола, мы должны прийти за душой. Сейчас я не злюсь. Я жаловался на отсутствие души в моей команде. Мяч горит, они чувствуют давление, но я должен быть более требовательным к игрокам, но при этом защищать их», — цитирует Хави AS.

После 18 туров «Барселона» занимает третье место в ла лиге с 38 очками. Лидирует в чемпионате Испании «Жирона» (44 очка).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
14
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
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Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
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Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
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Вильярреал – Сельта
 3 : 2
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 - : -
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