Гризманн оценил игру Гринвуда в матче «Атлетико» против «Хетафе»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн похвалил игрока «Хетафе» (3:3) Мэйсона Гринвуда после матча чемпионата Испании.

«Гринвуд действительно доставлял нам проблемы во втором тайме. Мы не могли его остановить, и это стоило нам игры», — сказал Гризманн DAZN.

«Атлетико» занимает в турнирной таблице ла лиги третье место, а «Хетафе» идет восьмым

Гринвуд играет за «Хетафе» в аренде, права на 22-летнего футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».