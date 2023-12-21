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Сегодня, 07:39

Гризманн оценил игру Гринвуда в матче «Атлетико» против «Хетафе»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн похвалил игрока «Хетафе» (3:3) Мэйсона Гринвуда после матча чемпионата Испании.

«Гринвуд действительно доставлял нам проблемы во втором тайме. Мы не могли его остановить, и это стоило нам игры», — сказал Гризманн DAZN.

«Атлетико» занимает в турнирной таблице ла лиги третье место, а «Хетафе» идет восьмым

Гринвуд играет за «Хетафе» в аренде, права на 22-летнего футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
Мейсон Гринвуд
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«Вильярреал» переиграл «Сельту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
14
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
19.12 23:30
Атлетико – Хетафе
 3 : 3
19.12 23:30
Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 3 : 2
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
20.12 23:30
Вильярреал – Сельта
 3 : 2
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 - : -
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Кадис – Р. Сосьедад
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Джуд Беллингем

Реал

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Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 11
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 15 1 0
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