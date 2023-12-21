Пеллегрини рассказал о настрое «Бетиса» на матч с «Жироной»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матч с «Жироной» в рамках 18-го тура ла лиги.

«Жирона» переживает важный для себя момент. Нам нужно будет провести серьезный матч в обороне и реализовать имеющиеся у нас шансы в атаке. Дома мы обычно агрессивны и тоже хотим забрать себе мяч», — цитирует Пеллегрини AS.