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Хави о желании Бускетса покинуть «Барселону»: «Сложное решение, но я его понимаю»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что полузащитник Серхио Бускетс останется в команде на следующий сезон.

«Я хочу, чтобы он остался, но я его понимаю. Если все пойдет хорошо, он может уйти сейчас, с титулами и в подходящий момент. Это очень сложное решение. Я ушел после того, как оформил требл. Мне бы хотелось уговорить его остаться. Бускетс провел отличный сезон, и я сказал ему об этом. Это касается не только футбола, но и того, что за пределами поля. Он помогает молодежи и новичкам, является для них примером. Он многое дает нам, и именно поэтому я считаю, что он должен остаться», — приводит слова Хави Sport.

Соглашение испанца с «Барселоной» истекает в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил ему новый контракт с сокращением зарплаты на 75 процентов — с 30 миллионов до 7-8 миллионов евро в год.

32-летний игрок является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 715 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
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 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
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 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
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 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
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Севилья – Сельта
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Р. Сосьедад – Хетафе
 2 : 0
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Роберт Левандовски

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Антуан Гризманн

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И К Ж
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