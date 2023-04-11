Хави о скандировании имени Месси фанатами «Барселоны»: «Возможный приход Лео вселяет надежду»

Хави прокомментировал то, что болельщики «Барселоны» скандируют имя Мессии на матчах

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал то, что болельщики клуба скандировали имя Лионеля Мессии на матче 28-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (0:0).

Болельщики в Каталонии скандировали имя Месси второй раз за пять дней. Ранее это произошло во время полуфинала Кубка Испании против «Реала» (0:4).

«Болельщики ценят то место, на котором мы находимся. Но нам не хватает титула. Лео вселяет надежду. Они скандировали его имя на протяжении двух матчей. Посмотрим, произойдет ли это. Мы сосредоточены на этом сезоне, мы должны выиграть ла лигу», — приводит слова Хави Goal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поддерживает связь с окружением форвардом «ПСЖ» Месси для обсуждения возможного возвращения на «Камп Ноу», а президент Жоан Лапорта уже ищет внешних спонсоров для финансирования трансфера.

Действующее соглашение 35-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.