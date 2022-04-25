Хави: «Барселона» уже не станет чемпионом, но должна остаться хотя бы на втором месте»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

«Мы заслуживали гораздо большего, но у нас не было того характера, который должен был быть. Мы пытались, но мяч не хотел залетать в ворота. Очень похожие ощущения были после «Кадиса». Это наша реальность. Мы в сложной ситуации. Мы все еще в зоне Лиги чемпионов, но мы усложнили себе жизнь.

Сложности были всегда. В ноябре мы были девятыми. Бывают чрезвычайные ситуации, это реальность. У нас осталось пять финалов. Мы должны расти после ошибок. Эти ошибки нельзя повторять, но они случаются с нами снова, как против «Кадиса». Это позор. Мы уже не сможем выиграть ла лигу, но мы должны остаться хотя бы на втором месте», – приводит слова Хави Marca.

«Реал» с 78 очками занимает первое место, опережая идущую на второй строчке «Барселону» на 15 очков. Для того, чтобы стать чемпионом Испании, мадридцам достаточно набрать одно очко в оставшихся пяти турах.