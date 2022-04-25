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Сегодня, 00:55

Хави: «Барселона» уже не станет чемпионом, но должна остаться хотя бы на втором месте»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

«Мы заслуживали гораздо большего, но у нас не было того характера, который должен был быть. Мы пытались, но мяч не хотел залетать в ворота. Очень похожие ощущения были после «Кадиса». Это наша реальность. Мы в сложной ситуации. Мы все еще в зоне Лиги чемпионов, но мы усложнили себе жизнь.

Сложности были всегда. В ноябре мы были девятыми. Бывают чрезвычайные ситуации, это реальность. У нас осталось пять финалов. Мы должны расти после ошибок. Эти ошибки нельзя повторять, но они случаются с нами снова, как против «Кадиса». Это позор. Мы уже не сможем выиграть ла лигу, но мы должны остаться хотя бы на втором месте», – приводит слова Хави Marca.

«Реал» с 78 очками занимает первое место, опережая идущую на второй строчке «Барселону» на 15 очков. Для того, чтобы стать чемпионом Испании, мадридцам достаточно набрать одно очко в оставшихся пяти турах.

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П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

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1.44
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Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

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21%

1.63

ТБ 1.5

18%

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Обе забьют - да

16%

1.88
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Реалу» достаточно набрать одно очко в пяти матчах, чтобы стать чемпионом Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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29.04 22:00
Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 22 1 7
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