«Реалу» достаточно набрать одно очко в пяти матчах, чтобы стать чемпионом Испании

«Реал» после поражения «Барселоны» в матче 33-го тура ла лиги против «Райо Вальекано» (0:1) приблизился к победе в чемпионате Испании.

Для того, чтобы стать чемпионом Испании, мадридскому клубу достаточно набрать одно очко в оставшихся пяти турах.

Команда Карло Анчелотти в последних турах ла лиги сыграет с «Эспаньолом», «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».

«Реал» с 78 очками занимает первое место, опережая идущую на второй строчке «Барселону» на 15 очков. Командам осталась провести по пять матчей в ла лиге.