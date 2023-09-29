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Сегодня, 17:36

Хаби Алонсо о переходе в «Реал»: «Рано говорить об этом, только сентябрь»

Руслан Минаев
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Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Реал» в следующем сезоне.

«Еще рано [говорить об этом], сейчас [только] сентябрь. Я сосредоточен на «Байере». Мы хорошо начали сезон и хотим быт сфокусированными», — цитирует Алонсо Marca.

Алонсо тренирует «Байер» с октября прошлого года. В текущем сезоне его команда с 13 очками занимает второе место в бундеслиге после 5 туров, уступая «Баварии» по дополнительным показателям.

Нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что хочет, чтобы Алонсо однажды стал тренером мадридцев.

ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
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Главный тренер «Альмерии» ушел в отставку — клуб идет на последнем месте в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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35 тур
36 тур
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38 тур
29.09 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
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Атлетико

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 6 2 1
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Атлетик

 5 1 0
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