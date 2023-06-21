Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в 2024 году

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в следующем году, сообщает Bild.

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес видит в Алонсо замену для действующего тренера мадридцев Карло Анчелотти, контракт с которым истекает в 2024 году.

Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. В сезоне-2022/23 леверкузенцы под его руководством заняли шестое место в бундеслиге.