Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в 2024 году
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в следующем году, сообщает Bild.
По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес видит в Алонсо замену для действующего тренера мадридцев Карло Анчелотти, контракт с которым истекает в 2024 году.
Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. В сезоне-2022/23 леверкузенцы под его руководством заняли шестое место в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|38
|28
|4
|6
|70-20
|88
|
2
|Реал
|38
|24
|6
|8
|75-36
|78
|
3
|Атлетико
|38
|23
|8
|7
|70-33
|77
|
4
|Р. Сосьедад
|38
|21
|8
|9
|51-35
|71
|
5
|Вильярреал
|38
|19
|7
|12
|59-40
|64
|
6
|Бетис
|38
|17
|9
|12
|46-41
|60
|
7
|Осасуна
|38
|15
|8
|15
|37-42
|53
|
8
|Атлетик
|38
|14
|9
|15
|47-43
|51
|
9
|Мальорка
|38
|14
|8
|16
|37-43
|50
|
10
|Жирона
|38
|13
|10
|15
|58-55
|49
|
11
|Р. Вальекано
|38
|13
|10
|15
|45-53
|49
|
12
|Севилья
|38
|13
|10
|15
|47-54
|49
|
13
|Сельта
|38
|11
|10
|17
|43-53
|43
|
14
|Кадис
|38
|10
|12
|16
|30-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|10
|12
|16
|34-45
|42
|
16
|Валенсия
|38
|11
|9
|18
|42-45
|42
|
17
|Альмерия
|38
|11
|8
|19
|49-65
|41
|
18
|Вальядолид
|38
|11
|7
|20
|33-63
|40
|
19
|Эспаньол
|38
|8
|13
|17
|52-69
|37
|
20
|Эльче
|38
|5
|10
|23
|30-67
|25
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|1 : 1
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|2 : 2
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|3 : 3
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|16
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|27
|3
|4
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|31
|3
|4
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