Тони Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2024 года

Полузащитник «Реала» Тони Кроос продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба мадридской команды 21 июня, соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Кроос пришел в «Реал» в 2014 году. За девять сезонов в составе команды 33-летний футболист выиграл 20 титулов: 4 Лиги чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 3 ла лиги, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка.

Всего Кроос сыграл за «Реал» 417 матчей, забил 27 голов и отдал 89 результативных передач.