Гарет Бэйл: «Когда вы заходите в раздевалку «Реала», вы просто чувствуете себя победителем»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением об испанском клубе.

«Когда вы заходите в раздевалку «Реала», вы просто чувствуете себя победителем. Очевидно, на это влияет то, что вас окружают великие игроки, но это тяжело объяснить. Победа — это менталитет этого клуба», — приводит слова Бэйла BT Sport.

9 января 33-летний валлиец сообщил о своем решении завершить карьеру. Форвард выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год.

Его последним клубом стал американский «Лос-Анджелес Гэлакси».