Гюндоган заявил, что лучший период его карьеры прошел под руководством Гвардиолы

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган заявил, что лучший период его карьеры прошел в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Лучшие моменты моей карьеры прошли с Пепом Гвардиолой. Я никогда его не забуду. Это самый успешный тренер, который был в моей карьере. Он был лучшим и в тактическом плане. Я многому научился у Гвардиолы и очень благодарен ему за 7 прекрасных лет совместной работы», — приводит слова Гюндогана Barca Universal.

32-летний немец выступал в «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год. Всего за английский клуб он провел 304 матча, забил 60 мячей и отдал 40 результативных передач.