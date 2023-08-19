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Сегодня, 12:37

Гюндоган заявил, что лучший период его карьеры прошел под руководством Гвардиолы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган заявил, что лучший период его карьеры прошел в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Лучшие моменты моей карьеры прошли с Пепом Гвардиолой. Я никогда его не забуду. Это самый успешный тренер, который был в моей карьере. Он был лучшим и в тактическом плане. Я многому научился у Гвардиолы и очень благодарен ему за 7 прекрасных лет совместной работы», — приводит слова Гюндогана Barca Universal.

32-летний немец выступал в «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год. Всего за английский клуб он провел 304 матча, забил 60 мячей и отдал 40 результативных передач.

Илкай Гюндоган
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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«Валенсия» благодаря голу Пепелу обыграла «Лас-Пальмас» и возглавила таблицу ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
2
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
3
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
4
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
6
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
13
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
19
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
20
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
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Алавес – Севилья
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21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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