«Валенсия» благодаря голу Пепелу обыграла «Лас-Пальмас» и возглавила таблицу ла лиги
«Валенсия» на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» во втором туре ла лиги — 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил новичок «Валенсии» Пепелу, реализовавший одиннадцатиметровый.
«Валенсия» с 6 очками поднялась на первое место в турнирной таблице после стартового матча 2-го тура ла лиги. «Лас-Пальмас» с 1 очком занимает 13-ю строчку.
В следующем туре «Валенсия» на своем поле сыграет с «Осасуной». Игра пройдет 27 августа. «Лас-Пальмас» 25 августа дома встретится с «Реал Сосьедад».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
2
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|- : -
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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