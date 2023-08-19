«Валенсия» благодаря голу Пепелу обыграла «Лас-Пальмас» и возглавила таблицу ла лиги

«Валенсия» на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» во втором туре ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил новичок «Валенсии» Пепелу, реализовавший одиннадцатиметровый.

«Валенсия» с 6 очками поднялась на первое место в турнирной таблице после стартового матча 2-го тура ла лиги. «Лас-Пальмас» с 1 очком занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Валенсия» на своем поле сыграет с «Осасуной». Игра пройдет 27 августа. «Лас-Пальмас» 25 августа дома встретится с «Реал Сосьедад».