Гюндоган: «В будущем Холанн может достичь уровня Месси и Роналду»
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, какого играть в одной команде с форвардом Эрлином Холанном. В прошлом сезоне норвежец забил 36 голов за «горожан» в АПЛ.
«Я был удивлен уровнем таланта Холанна. Даже сейчас ему еще есть куда расти. Он всегда хочет большего, у него нет никаких ограничений. В будущем Холанн может достичь уровня Месси и Роналду», — написал Илкай на сайте Players Tribune.
Сегодня, 26 июня, Гюндоган на правах свободного агента перешел в «Барселону».
Хавбек выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
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12
|Севилья
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|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
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|0
|0-0
|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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