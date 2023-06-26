Гюндоган: «В будущем Холанн может достичь уровня Месси и Роналду»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, какого играть в одной команде с форвардом Эрлином Холанном. В прошлом сезоне норвежец забил 36 голов за «горожан» в АПЛ.

«Я был удивлен уровнем таланта Холанна. Даже сейчас ему еще есть куда расти. Он всегда хочет большего, у него нет никаких ограничений. В будущем Холанн может достичь уровня Месси и Роналду», — написал Илкай на сайте Players Tribune.

Сегодня, 26 июня, Гюндоган на правах свободного агента перешел в «Барселону».

Хавбек выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.