Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2024 года

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом, сообщается на сайте мадридцев. Новое соглашение хорвата рассчитано до лета 2024 года.

Лука Модрич присоединился к «Реалу» в 2012 году. За 11 сезонов он провел 488 игр и выиграл 23 титула: 3 раза — ла лигу, 2 — Кубок Испании, 4 — Суперкубок Испании, 5 — Лигу чемпионов, 5 — клубный чемпионат мира, 4 — Суперкубок Европы.

В минувшем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 6 голами и 6 результативными передачами. «Реал» занял второе место в ла лиге-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.