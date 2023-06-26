Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2024 года
Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом, сообщается на сайте мадридцев. Новое соглашение хорвата рассчитано до лета 2024 года.
Лука Модрич присоединился к «Реалу» в 2012 году. За 11 сезонов он провел 488 игр и выиграл 23 титула: 3 раза — ла лигу, 2 — Кубок Испании, 4 — Суперкубок Испании, 5 — Лигу чемпионов, 5 — клубный чемпионат мира, 4 — Суперкубок Европы.
В минувшем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 6 голами и 6 результативными передачами. «Реал» занял второе место в ла лиге-2022/23.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Источник: Сайт
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