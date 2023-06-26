Модрич прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о продлении контракта с мадридцами.

«Дом, милый дом», — написал 37-летний хорват в своем аккаунте в Twitter.

Ранее «Реал» объявил о продлении контракта с Модричем до конца следующего сезона. Полузащитник выступает за «сливочных» с 2012 года. Он трижды выигрывал испанскую ла лигу и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов.