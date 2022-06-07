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Гвардиола считает, что Левандовски способен идеально адаптироваться под игру «Барселоны»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

«Сложно сказать, как будет на самом деле, но Левандовски способен идеально адаптироваться в любом клубе. Впрочем, я не знаю, сможет ли «Барселона» подписать его с учетом финансового положения клуба, и разрешит ли «Бавария» Роберту уйти», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк договорился с «Барселоной» о трехлетнем контракте.

Гвардиола работал с Левандовски в «Баварии» с 2014 по 2016 год.

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
Роберт Левандовски
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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