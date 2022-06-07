Асенсио ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»

Нападающий «Реала» Марко Асенсио ответил на вопрос о возможном уходе из клуба этим летом.

«Уйду ли я из «Реала» этим летом или останусь? Есть ведь и третий вариант — остаться на следующий сезон, ведь у меня еще год по контракту. Скоро я поговорю с руководством клуба. Мне хочется регулярно выходить на поле в ближайшие годы, это важно для меня», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Асенсио.

Контракт Асенсио с «Реалом» действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего испанца в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 футболист забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал».