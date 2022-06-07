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Сегодня, 11:23

«Реал» может купить Жезуса у «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может перейти в «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб изучает возможность подписания 25-летнего бразильца, трансфер которого обойдется в 45-50 миллионов евро.

Отмечается, что нападающий очень нравится и спортивному менеджменту «Реала», и главному тренеру Карло Анчелотти.

При этом зарплата, которую хочет получать Жезус, не является чрезмерной, так как в клубе из Манчестера он получает около 7,5 миллиона евро в год.

Однако возможным препятствием для перехода может стать квота на игроков, родившихся не в странах-членах Евросоюза. Сейчас в мадридском клубе она занята нападающими Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом, а также защитником Эдером Милитао. «Реал» надеялся, что Винисиус получит испанский паспорт, но этот процесс замедлился.

В прошедшем сезоне Жезус забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/07/629dfae546163f83328b45df.html
Габриэл Жезус
Футбол
ФК Манчестер Сити
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Карим Бензема

Карим Бензема

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

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Карим Бензема

Карим Бензема

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