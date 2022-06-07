«Реал» может купить Жезуса у «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может перейти в «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб изучает возможность подписания 25-летнего бразильца, трансфер которого обойдется в 45-50 миллионов евро.

Отмечается, что нападающий очень нравится и спортивному менеджменту «Реала», и главному тренеру Карло Анчелотти.

При этом зарплата, которую хочет получать Жезус, не является чрезмерной, так как в клубе из Манчестера он получает около 7,5 миллиона евро в год.

Однако возможным препятствием для перехода может стать квота на игроков, родившихся не в странах-членах Евросоюза. Сейчас в мадридском клубе она занята нападающими Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом, а также защитником Эдером Милитао. «Реал» надеялся, что Винисиус получит испанский паспорт, но этот процесс замедлился.

В прошедшем сезоне Жезус забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до