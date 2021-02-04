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Френки де Йонг рассказал об ожиданиях от матчей Лиги чемпионов с «ПСЖ»

12:46
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», а также высказался о выборах президента каталонского клуба.

«Игры с «ПСЖ» будут очень сложными, их уровень высок, но и наш тоже.

Выборы президента? Мы знаем, что они будут, обсуждаем это. Но я никак не влияю на этот процесс. Не знаю, кто будет президентом «Барселоны», — сказал голландец в эфире Esport3.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоны» с «ПСЖ» пройдут 16 февраля и 10 марта.

Сообщалось, что выборы президента сине-гранатовых состоятся 7 марта.

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