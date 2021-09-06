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Гризманн перейдет в «Атлетико» бесплатно, если сыграет менее 50 процентов матчей в сезоне-2022/23

16:18
Антуан Гризманн. Фото Getty Images
Антуан Гризманн. Фото Getty Images
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Стали известны подробности перехода нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико», сообщает Marca.

30-летний форвард перешел в мадридский клуб на правах бесплатной аренды. Это соглашение можно будет продлить еще на год.

Если Гризманн проведет как минимум 50 процентов матчей в составе «Атлетико» в сезоне-2022/23, то «матрасники» смогут выкупить его за 40 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую «Барса» может получить от «Атлетико» за Гризманна, в нее входят все бонусы, которые были прописаны в договоре между клубами.

Если же Антуан проведет менее 50 процентов игр за «Атлетико», то перейдет в мадридский клуб бесплатно.

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Иван Шитик все материалы автора

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