Защитник «Барселоны» Дест получил травму в матче за сборную США

Защитник сборной США и «Барселоны» Серджино Дест получил травму, сообщает Goal.

Дест был заменен на 44-й минуте матча команды США против Канады (1:1) в отборочном цикле ЧМ-2022.

У 20-летнего футболиста выявлено растяжение связок голеностопа. Сроки возвращения защитника пока неизвестны.

Следующий поединок сборная США сыграет против Гондураса 9 сентября.

В стартовавшем сезоне чемпионата Испании Дест поучаствовал в трех встречах.