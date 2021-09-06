Защитник «Барселоны» Дест получил травму в матче за сборную США
17:23
Защитник сборной США и «Барселоны» Серджино Дест получил травму, сообщает Goal.
Дест был заменен на 44-й минуте матча команды США против Канады (1:1) в отборочном цикле ЧМ-2022.
У 20-летнего футболиста выявлено растяжение связок голеностопа. Сроки возвращения защитника пока неизвестны.
Следующий поединок сборная США сыграет против Гондураса 9 сентября.
В стартовавшем сезоне чемпионата Испании Дест поучаствовал в трех встречах.
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