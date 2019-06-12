Гризманн не уверен, что будет играть в чемпионате Испании

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн после победы над национальной командой Андорры (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о своем будущем. Ранее форвард заявил о желании покинуть мадридский клуб.

– Вы должны иметь немного терпения, еще рано, – цитирует Sport.es Гризманна. Я первый, кто хочет, чтобы мое будущее было решено, но на данный момент мы должны ждать. Не знаю, останусь ли в чемпионате Испании, но через две недели что-то будет известно. Я хочу играть в футбол и веселиться.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица Ла Лиги, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр