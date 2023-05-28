«Гранада» и «Лас-Пальмас» вышли в ла лигу

Завершился заключительный 42-й тур сегунды.

По итогам сезона прямую путевку в ла лигу получили «Гранада» и «Лас-Пальмас», которые набрали 75 и 72 очков соответственно. За третью путевку в плей-офф поборются «Леванте», «Алавес», «Эйбар» и «Альбасете».

Чемпионат Испании покинет «Эльче». За два тура до окончания сезона в зоне вылета находятся «Эспаньол» и «Вальядолид».