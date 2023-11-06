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Сегодня, 05:15

Голкипер «Райо Вальекано» рассказал о стычке с Винисиусом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Столе Димитриевски.
Фото AFP

Голкипер «Райо Вальекано» Столе Димитриевски после ничьей с «Реалом» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании рассказал о стычке с нападающим Винисиусом Жуниором.

В одном из моментов бразилец влетел во вратаря и тогт остался лежать на траве, держась за колено. Игру пришлось на несколько минут, чтобы голкиперу смогли оказать помощь медики.

«Винисиус — великий игрок. Это нормальные ситуации, когда игра напряженная. Это нормально, когда возникают трения, как между Беллингемом и Пате Сиссом. Это часть игры, не стоит придавать этому значения», — цитирует Marca Димитриевскjuj.

«Реал» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке — 18 очков.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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Анчелотти — о ничьей с «Райо Вальекано»: «Если оценивать результат, то это тревожный звонок»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
Результаты / календарь
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3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 2 : 4
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 2 : 0
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 1 : 1
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 0 : 1
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 1 : 0
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 1 : 0
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
 2 : 3
5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
 0 : 0
6.11 23:00
Хетафе – Кадис
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 9 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 10 1 4
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