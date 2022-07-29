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Сегодня, 17:10

Полузащитник «Вильярреала» Гомес перешел в «Осасуну»

Алексей Еремин
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Мои Гомес.
Фото ФК «Осасуна»

Полузащитник «Вильярреала» Мои Гомес перешел в «Осасуну», сообщает пресс-служба памплонского клуба.

Сумма трансфера составила 1,8 миллонов евро. Соглашение испанского полузащитника с «Осасуной» рассчитано на 5 сезонов. Также 28-летний футболист будет получать дополнительный бонус в размере 100 тысяч евро, если команда останется в ла лиге.

В прошедшем сезоне Гомес провел 37 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.osasuna.es/noticia/principio-de-acuerdo-con-el-villarreal-para-el-traspaso-de-moi-gomez
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