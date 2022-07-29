Полузащитник «Вильярреала» Гомес перешел в «Осасуну»

Полузащитник «Вильярреала» Мои Гомес перешел в «Осасуну», сообщает пресс-служба памплонского клуба.

Сумма трансфера составила 1,8 миллонов евро. Соглашение испанского полузащитника с «Осасуной» рассчитано на 5 сезонов. Также 28-летний футболист будет получать дополнительный бонус в размере 100 тысяч евро, если команда останется в ла лиге.

В прошедшем сезоне Гомес провел 37 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.