Гол Азара принес "Реалу" победу над "Зальцбургом"

"Реал" в товарищеском матче выиграл у "Зальцбурга" (1:0). Единственный мяч на 19-й минуте забил Эден Азар. Это первый гол бельгийца в составе команды.

Товарищеский матч

"Зальцбург" (Австрия) - "Реал" (Испания) - 0:1 (0:1)

Гол: Азар, 19.

"Зальцбург": Станкович (Мигель, 46), Ульмер (Менса, 46), Онгене (Окугава, 46), Рамалью (Валлчи, 46. ван дер Верфф, 75), Кристенсен (Фаркаш, 59), Самассеку (Ашимеру, 46), Собослои (Юнузович, 46), Бернед (Диарра, 46. Камара, 76), Холанд (Дака, 46), Койта (Хван Хи Чхан, 46), Минамино (Мвепу, 46).

"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Эдер Милитау (Начо, 46), Карвахаль (Одриосола, 76), Кроос, Каземиру (Вальверде, 46), Иско (Васкес, 76), Азар (Йович, 62), Бензема (Винисиус Жуниор, 76).

Предупреждения: Варан, 54. Мвепу, 63. Фаркаш, 72. Вальверде, 81. Начо, 85.

7 августа. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".

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