Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси прервет молчание и расскажет о причинах ухода из «Барселоны»

14:28
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
Теги:

Форвард «Барселоны» Лионель Месси планирует рассказать, почему принял решение покинуть каталонский клуб, сообщает Goal.

По сведениям источника, 33-летний аргентинец собирается нарушить молчание и сообщить о том, почему решил уйти из фактически родно команды. В ближайшие дни игрок изложит свою версию событий, с его стороны есть желание передать сообщение фанатам, которые остаются ему лояльными.

Ранее появилась информация, что аргентинец отправил факс руководству «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб. За каталонцев он выступает всю профессиональную карьеру.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6306
Все опросы
Месси без «Барселоны». В каком клубе вы его ждете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Месси и «Барселона»: Лео покинет клуб?




Прямой эфир
Прямой эфир