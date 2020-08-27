Месси прервет молчание и расскажет о причинах ухода из «Барселоны»
14:28
Форвард «Барселоны» Лионель Месси планирует рассказать, почему принял решение покинуть каталонский клуб, сообщает Goal.
По сведениям источника, 33-летний аргентинец собирается нарушить молчание и сообщить о том, почему решил уйти из фактически родно команды. В ближайшие дни игрок изложит свою версию событий, с его стороны есть желание передать сообщение фанатам, которые остаются ему лояльными.
Ранее появилась информация, что аргентинец отправил факс руководству «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб. За каталонцев он выступает всю профессиональную карьеру.
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