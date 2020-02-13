Главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль прокомментировал интерес «Барселоны» к форварду своей команды Виллиану Жозе.

— «Барселона» хочет купить Виллиана Жозе? Если каталонцы положат 70 миллионов евро на стол — нет проблем, тут нечего даже сказать, — цитирует AS Альгуасиля. — Вообще, разговоров о Виллиане стало слишком много. Он — футболист нашей команды и хочет им оставаться. Не знаю, надолго ли, но, по крайней мере, до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Виллиана Жозе в качестве замены выбывшему до конца сезона Усману Дембеле. Ла лига разрешила «сине-гранатовым» приобрести одного футболиста, выступающего в Испании, вне трансферного окна в качестве замены Дембеле. 28-летний Виллиан Жозе провел за «Сосьедад» 24 матча в сезоне-2019/20, на его счету 8 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.