Анчелотти о взаимоотношениях с Гаттузо: «Мы выигрывали ЛЧ, но были и личные проблемы»
Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с Гаттузо
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с наставником «Валенсии» Дженнаро Гаттузо перед полуфиналом Суперкубка Испании.
«У нас были прекрасные моменты, потому что мы выигрывали Лигу чемпионов [в «Милане», когда Анчелотти был тренером, а Гаттузо игроком]. [Но] отношения не всегда были хорошими, были и личные проблемы. Я не хочу говорить о личных моментах», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Матч между «Реалом» и «Валенсией» состоится 11 января и начнется в 22.00 мск.
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|
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|1
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|41
|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
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|16
|10
|2
|4
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|32
|
4
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|
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|
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|Атлетико
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|
7
|Атлетик
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|7
|5
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|24-14
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|
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|Осасуна
|16
|7
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|24
|
9
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|6
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|5
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|23
|
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|Мальорка
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|6
|4
|6
|14-15
|22
|
11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|
13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|
14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|
15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|
16
|Сельта
|16
|4
|4
|8
|16-27
|16
|
17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|
18
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|
19
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|
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|Эльче
|16
|0
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|10-34
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|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|- : -
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|- : -
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|- : -
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|9
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|9
|2
|1
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