Анчелотти о взаимоотношениях с Гаттузо: «Мы выигрывали ЛЧ, но были и личные проблемы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с наставником «Валенсии» Дженнаро Гаттузо перед полуфиналом Суперкубка Испании.

«У нас были прекрасные моменты, потому что мы выигрывали Лигу чемпионов [в «Милане», когда Анчелотти был тренером, а Гаттузо игроком]. [Но] отношения не всегда были хорошими, были и личные проблемы. Я не хочу говорить о личных моментах», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» состоится 11 января и начнется в 22.00 мск.