«Реал» по пенальти победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

В ночь на 12 января «Реал» в серии пенальти одержал победу над «Валенсией» (1:1, пен. 4:3) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании-2023. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В составе мадридской команды гол забил форвард Карим Бензема (39-я минута, пенальти). На 46-й минуте матча отличился полузащитник Самуэль Диас Лино.

Дополнительное время прошло без голов. В серии пенальти мадридцы были точнее — 4:3.

В финале Суперкубка «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» — «Бетис». Они проведут свой матч 1/2 финала турнира 12 января.

Победителем Суперкубка Испании-2022 стал «Реал». Тогда в финале «сливочные» выиграли у «Атлетика» из Бильбао со счетом 2:0.