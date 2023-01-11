Гаттузо об Анчелотти: «У нас были проблемы, но я его уважаю, как тренера и человека»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о взаимоотношениях с наставником «Реала» Карло Анчелотти перед матчем полуфинала Суперкубка Испании.

«У нас были личные проблемы, о которых я не хочу говорить. Когда я тренировал «Наполи», пресса и ТВ говорили, что с командой все хорошо, но были проблемы.

Он [Анчелотти] знает, что я его очень уважаю. Была рабочая проблема. Но мы говорим об одном из лучших тренеров в мире. Как к личности, человеку и специалисту у меня к нему большое уважение», — сказал Гаттузо на пресс-конференции.

Анчелотти тренировал «Наполи» в сезоне-2018/19. После его увольнения в клуб пришел Гаттузо.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» состоится 11 января и начнется в 22.00 мск.