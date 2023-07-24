Анчелотти о дебюте Беллингема за «Реал»: «Мы получим удовольствие от его игры в этом сезоне»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал дебют полузащитника Джуда Беллингема в товарищеском матче с «Миланом» (3:2).
«Беллингем провел хороший матч. Команда должна привыкнуть к его качествам. Мы получим удовольствие от его игры в предстоящем сезоне», — цитирует Анчелотти Marca.
Также специалист поделился мнением об игре Браима Диаса, вернувшегося в клуб после аренды в «Милане».
«У него есть мастерство, чтобы играть на позиции [«десятки»]. Он здорово играет между линиями и находит партнеров. Я надеюсь, этот вариант будет успешным в этом сезоне», — завершил Анчелотти.
Мадридцы играли с новой схемой — 4-3-1-2, которую специалист выбрал после ухода Карима Бензема и перехода Беллингема.
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16
|Валенсия
|0
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17
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18
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19
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Севилья – Валенсия
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|12.08
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Сельта – Осасуна
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