Анчелотти о дебюте Беллингема за «Реал»: «Мы получим удовольствие от его игры в этом сезоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал дебют полузащитника Джуда Беллингема в товарищеском матче с «Миланом» (3:2).

«Беллингем провел хороший матч. Команда должна привыкнуть к его качествам. Мы получим удовольствие от его игры в предстоящем сезоне», — цитирует Анчелотти Marca.

Также специалист поделился мнением об игре Браима Диаса, вернувшегося в клуб после аренды в «Милане».

«У него есть мастерство, чтобы играть на позиции [«десятки»]. Он здорово играет между линиями и находит партнеров. Я надеюсь, этот вариант будет успешным в этом сезоне», — завершил Анчелотти.

Мадридцы играли с новой схемой — 4-3-1-2, которую специалист выбрал после ухода Карима Бензема и перехода Беллингема.