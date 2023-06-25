As: Анчелотти поменяет игровую схему «Реала» после ухода Бензема и подписания Беллингема

«Реал» в новом сезоне будет играть по игровой схеме «4-3-1-2» с Винисиусом Жуниором и Родриго в нападении, сообщает As.

Решение, принятое главным тренером Карло Анчелотти, связано с уходом форварда Карима Бензема. После перехода француза в «Аль-Иттихад» «сливочные» отказались от подписания основного центрального форварда.

Под нападающими в новой схеме расположится новичок клуба Джуд Беллингем, который перешел из «Боруссии» Дортмунд.

Ранее команда Анчелотти выступала по схеме «4-3-3».