As: Анчелотти поменяет игровую схему «Реала» после ухода Бензема и подписания Беллингема
«Реал» в новом сезоне будет играть по игровой схеме «4-3-1-2» с Винисиусом Жуниором и Родриго в нападении, сообщает As.
Решение, принятое главным тренером Карло Анчелотти, связано с уходом форварда Карима Бензема. После перехода француза в «Аль-Иттихад» «сливочные» отказались от подписания основного центрального форварда.
Под нападающими в новой схеме расположится новичок клуба Джуд Беллингем, который перешел из «Боруссии» Дортмунд.
Ранее команда Анчелотти выступала по схеме «4-3-3».
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|0
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|0
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15
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|0
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|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
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|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
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