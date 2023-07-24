Анчелотти доволен игрой «Реала» с новой схемой в матче с «Миланом»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру команды в товарищеском матче с «Миланом» (3:2). Мадридцы играли с новой схемой — 4-3-1-2, которую специалист выбрал после ухода Карима Бензема и перехода Джуда Беллингема.
«Мне понравилось. Конечно, есть вещи, которые нужно немного подправить — иногда мы неправильно прессинговали. Но в целом впечатления у меня положительные. Было сложно играть в роли отыгрывающихся. Старались играть через центр, а не фланги», — цитирует Анчелотти Marca.
В следующем матче «Реал» 27 июля сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Милан» 28 июля встретится с «Ювентусом».
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12
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|0
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|0
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|0
|
14
|Кадис
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|Алавес
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -
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