Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:10

Анчелотти доволен игрой «Реала» с новой схемой в матче с «Миланом»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру команды в товарищеском матче с «Миланом» (3:2). Мадридцы играли с новой схемой — 4-3-1-2, которую специалист выбрал после ухода Карима Бензема и перехода Джуда Беллингема.

«Мне понравилось. Конечно, есть вещи, которые нужно немного подправить — иногда мы неправильно прессинговали. Но в целом впечатления у меня положительные. Было сложно играть в роли отыгрывающихся. Старались играть через центр, а не фланги», — цитирует Анчелотти Marca.

В следующем матче «Реал» 27 июля сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Милан» 28 июля встретится с «Ювентусом».

Карло Анчелотти
ФК Милан
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Хлусевича
«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома
ВС РФ пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста
Минобороны заявило о пресечении атаки двух беспилотников в Москве
Мишустин начал поездку по Дальнему востоку с визита во Владивосток
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дембеле не планирует покидать «Барселону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
11.08 22:30
Севилья – Валенсия
 - : -
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости