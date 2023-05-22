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Анчелотти: «Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он не хотел продолжать играть»

Мария Гусева
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Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался в защиту нападающего Винисиуса Жуниора.

В матче 35-го тура ла лиги с «Валенсией» (0:1) у 22-летнего бразильца произошел конфликт с болельщиками соперника. В концовке встречи Винисиус получил красную карточку, он ударил соперника.

«Вы хотите поговорить о футболе? Я — нет, — цитирует Marca Анчелотти. — Я хочу обсудить то, что случилось на стадионе. Думаю, это важнее. Подобного не должно быть. Тренер не должен думать о том, чтобы убрать футболиста с поля из-за того, что на него кричат трибуны. Винисиус не хотел продолжать играть, но я сказал ему, что не считаю, что будет справедливо, если он уйдет, потому что он не виноват — он жертва. А потом он получил непонятную красную карточку, хотя не проявил агрессии. У нас проблема. Не у меня — я-то считаю Винисиуса самым важным футболистом мира. Проблема у ла лиги, потому что из-за расистских оскорблений необходимо останавливать матчи. И я бы сказал то же самое, если бы мы выиграли 3:0, потому что иначе никак. Я сказал судье об этом, а он ответил, что есть определенный протокол, что нужно заранее предупреждать. Но о чем надо предупреждать? Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он очень расстроен и зол. Такого не должно случаться».

В сезоне-2022/23 Винисиус провел 54 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 21 результативную передачу.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
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 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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Кадис – Вальядолид
 2 : 0
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20.05 17:15
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20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
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Хетафе – Эльче
 1 : 1
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Винисиус Жуниор

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Исаак Карселeн

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 21 3 2
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