Анчелотти: «Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он не хотел продолжать играть»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался в защиту нападающего Винисиуса Жуниора.
В матче 35-го тура ла лиги с «Валенсией» (0:1) у 22-летнего бразильца произошел конфликт с болельщиками соперника. В концовке встречи Винисиус получил красную карточку, он ударил соперника.
«Вы хотите поговорить о футболе? Я — нет, — цитирует Marca Анчелотти. — Я хочу обсудить то, что случилось на стадионе. Думаю, это важнее. Подобного не должно быть. Тренер не должен думать о том, чтобы убрать футболиста с поля из-за того, что на него кричат трибуны. Винисиус не хотел продолжать играть, но я сказал ему, что не считаю, что будет справедливо, если он уйдет, потому что он не виноват — он жертва. А потом он получил непонятную красную карточку, хотя не проявил агрессии. У нас проблема. Не у меня — я-то считаю Винисиуса самым важным футболистом мира. Проблема у ла лиги, потому что из-за расистских оскорблений необходимо останавливать матчи. И я бы сказал то же самое, если бы мы выиграли 3:0, потому что иначе никак. Я сказал судье об этом, а он ответил, что есть определенный протокол, что нужно заранее предупреждать. Но о чем надо предупреждать? Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он очень расстроен и зол. Такого не должно случаться».
В сезоне-2022/23 Винисиус провел 54 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 21 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|
2
|Атлетико
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|
3
|Реал
|35
|22
|5
|8
|70-33
|71
|
4
|Р. Сосьедад
|35
|19
|8
|8
|47-32
|65
|
5
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|
6
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|
9
|Севилья
|35
|13
|9
|13
|44-49
|48
|
10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|
11
|Р. Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|
14
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|
15
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|
16
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|
20
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|2 : 0
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|1 : 2
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|2 : 1
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|3 : 0
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|1 : 1
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|1 : 2
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|1 : 2
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|3 : 0
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|1 : 0
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|0 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|22
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|21
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|30
|2
|4