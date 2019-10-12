Главный тренер «Реал Сосьедада»: «Не мечтаю тренировать Месси»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль признался, что не хотел бы видеть нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в своей команде.

— Я не мечтаю видеть Месси в своей команде, ведь его будет непросто тренировать, — признался Альгуасиль в эфире программы «Euskadi Irratia». — Наши игроки — это трудяги, которые добиваются результатов тяжелой ежедневной работой. Они некапризны, в отличие от звезд вроде Лео. Месси просто не подходит под философию «Сосьедада».

Месси защищает цвета «Барсы» на протяжении всей профессиональной карьеры и является ее лучшим бомбардиром в истории.