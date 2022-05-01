Агент Гарета Бэйла ответил критикам полузащитника

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла высказался о положении игрока в команде.

«Бэйл всегда был очень счастлив в «Реале», он был молод, кода приехал в Мадрид, его дети родились в городе, он пожертвовал много денег испанским больницам на борьбу с коронавирусом, он любит город и его окрестности. Те, кто говорят о нем дурно — паразиты», — цитирует агента Marca.

32-летний футболист провел за «сливочных» семь матчей в этом сезоне и забил один гол.

Бэйл играет в «Реале» с 2013 года. За это время валлиец провел за клуб 256 матчей и забил 106 голов. Соглашение футболиста со «сливочными» заканчивает в июне 2022 года.