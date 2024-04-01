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Сегодня, 11:10

Главный тренер «Алавеса» Гарсия прокомментировал поражение в матче с «Реал Сосьедад»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия подвел итоги матча 30-го тура ла лиги против «Реал Сосьедад» (0:1).

«Мы знали, что сможем улучшить результат, если проведем игру с нуля. В конце концов у нас возникли небольшие проблемы.

Даже при самых оптимистических мыслях мы не сможем на данный момент иметь преимущество в 7 очков перед вылетом», — цитирует тренера Marca.

«Реал Сосьедад» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 32 баллами идет на 13-й позиции.

ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 0 : 0
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 3 : 2
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Алавес – Р. Сосьедад
 0 : 1
31.03 22:00
Реал – Атлетик
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Вильярреал – Атлетико
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Джуд Беллингем

Реал

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Артем Довбик

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 16
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Осасуна

 16
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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