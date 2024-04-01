Главный тренер «Алавеса» Гарсия прокомментировал поражение в матче с «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия подвел итоги матча 30-го тура ла лиги против «Реал Сосьедад» (0:1).

«Мы знали, что сможем улучшить результат, если проведем игру с нуля. В конце концов у нас возникли небольшие проблемы.

Даже при самых оптимистических мыслях мы не сможем на данный момент иметь преимущество в 7 очков перед вылетом», — цитирует тренера Marca.

«Реал Сосьедад» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 32 баллами идет на 13-й позиции.