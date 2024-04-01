Рафинья поделился эмоциями от победного матча «Барселоны» против «Лас-Пальмаса»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья подвел итоги победного матча 30-го тура ла лиги с «Лас-Пальмасом» (1:0). Футболист забил победный гол.

«Мы знали качество команды соперника. Мы провели отличную игру и были уверены, что забьем. Мы продолжаем бороться до конца. Мы не сдадимся, пока лига не завершится», — цитирует Рафинью Marca.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в ла лиге длится 9 матчей — 7 побед и 2 ничьи. «Блаугранас» набрали 67 очков и занимают второе место в таблице, отставая от «Реала» на восемь очков.