Глава УЕФА раскритиковал идею Переса по реформированию европейского футбола

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал предложение президента «Реала» Флорентино Переса по реформированию европейского футбола. Последний ранее предложил создать суперлигу из топ-клубов Европы.

— Я прочитал об этом безумном плане. Если можно верить СМИ, то идея исходит от президента одного клуба и одного футбольного руководителя, — приводит слова Чеферина журналист New York Times Тарик Панджа в Twitter. — Трудно представить себе более эгоистичную модель. Она приведет к гибели футбола во всем мире для игроков, болельщиков и всех, кто связан с футболом. И это все ради выгоды маленького количества людей.

К счастью, в футбольном мире много здравомыслящих людей, которые не позволят этой сумасшедшей идее воплотиться в жизнь. Не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом.

Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу