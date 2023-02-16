Глава ла лиги заявил, что спортивные санкции в отношении «Барселоны» по делу о коррупции невозможны

Глава ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны» в коррупции.

«Они говорят о том, могут ли быть применены спортивные санкции. Мы должны с самого начала пояснить, что мы изучили этот вопрос и что спортивные дисциплинарные санкции невозможны, потому что с 2018 по 2023 год прошло пять лет, а такие санкции теряет силу по истечении трех лет», — приводит слова Тебаса Cadena SER.

Также он объявил, что ла лига выступит в качестве частного обвинителя в том случае, если после расследования прокуратура подаст жалобу.

«Прокуратура расследует произошедшие события и выясняет, есть ли возможное коррупционное преступление между частными лицами в версии подтасовок в спортивной сфере. Мы посмотрим, чем закончится расследование. Если прокуратура решит подать жалобу или иск в соответствующие суды по окончании расследования, тогда мы будем принимать решения: если будет жалоба, мы, очевидно, должны будем представить себя в качестве частного обвинителя, а если жалобы не будет, дело будет отложено», — сказал Тебас.

15 февраля появилась информация, что каталонский клуб платил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, которая принадлежит бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барселона» отправила три платежа в период с 2016 по 2018 год. Тогда Негрейра был вице-президентом Технического испанского судейского комитета.

В «Барселоне» заявили, что платили экс-вице-президенту судейского комитета за отчеты о молодых игроках и судействе.