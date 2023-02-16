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Сегодня, 17:47

Глава ла лиги заявил, что спортивные санкции в отношении «Барселоны» по делу о коррупции невозможны

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны» в коррупции.

«Они говорят о том, могут ли быть применены спортивные санкции. Мы должны с самого начала пояснить, что мы изучили этот вопрос и что спортивные дисциплинарные санкции невозможны, потому что с 2018 по 2023 год прошло пять лет, а такие санкции теряет силу по истечении трех лет», — приводит слова Тебаса Cadena SER.

Также он объявил, что ла лига выступит в качестве частного обвинителя в том случае, если после расследования прокуратура подаст жалобу.

«Прокуратура расследует произошедшие события и выясняет, есть ли возможное коррупционное преступление между частными лицами в версии подтасовок в спортивной сфере. Мы посмотрим, чем закончится расследование. Если прокуратура решит подать жалобу или иск в соответствующие суды по окончании расследования, тогда мы будем принимать решения: если будет жалоба, мы, очевидно, должны будем представить себя в качестве частного обвинителя, а если жалобы не будет, дело будет отложено», — сказал Тебас.

15 февраля появилась информация, что каталонский клуб платил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, которая принадлежит бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барселона» отправила три платежа в период с 2016 по 2018 год. Тогда Негрейра был вице-президентом Технического испанского судейского комитета.

В «Барселоне» заявили, что платили экс-вице-президенту судейского комитета за отчеты о молодых игроках и судействе.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo;. Новый скандал вокруг «Барселоны». Команду могут лишить очков или исключить из ла лиги из-за работы с судьями

Источник: Cadena SER
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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38 тур
19.02 00:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 00:00
Барселона – Кадис
 - : -
19.02 00:00
Бетис – Вальядолид
 - : -
19.02 00:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 00:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
19.02 00:00
Жирона – Альмерия
 - : -
19.02 00:00
Мальорка – Вильярреал
 - : -
19.02 00:00
Осасуна – Реал
 - : -
19.02 00:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 00:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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