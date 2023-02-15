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Сегодня, 19:26

В «Барселоне» заявили, что платили экс-вице-президенту судейского комитета за отчеты о молодых игроках и судействе

Мария Гусева
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Стадион «Барселоны» «Камп Ноу».
Фото Global Look Press

«Барселона» на официальном сайте прокомментировала ситуацию с платежами бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«В прошлом «Барселона» пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял отчеты в видеоформате о молодых игроках из других клубов Испании. Кроме того, отношения с этим поставщиком расширены техническими отчетами, которые были призваны дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой команды и резервной команд. Это обычная практика среди профессиональных футбольных клубов. Сейчас этот вид аутсорсинговых услуг предоставляется профессионалом, работающим на футбольный отдел клуба.

«Барселона» сожалеет, что эта информация была обнародована именно тогда, когда команда достигла своей лучшей формы в сезоне. «Барселона» будет принимать правовые меры против тех, кто пытается запятнать имидж клуба возможными инсинуациями, которые могут быть вызваны разглашением такой информации", — говорится в заявлении.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков в 21 матче.

Футбол
ФК Барселона
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«Барселона» платила бывшему вице-президенту испанского судейского комитета с 2016 по 2018 год
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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