Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры

Испанский нападающий Фернандо Льоренте объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 37 лет.

«Вернусь ли я на футбольное поле? Нет, для меня это уже понятно. Теперь я играю только в падел», — цитирует Goal Льоренте.

Форвард выступал за «Атлетик» Бильбао, «Ювентус», «Тоттенхэм», «Севилью», «Суонси», «Наполи», «Эйбар» и «Удинезе».

Льоренте провел за сборную Испании 24 матча и отметился 7 голами. В составе национальной команды он становился чемпионом Европы и мира.