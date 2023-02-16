Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры
Испанский нападающий Фернандо Льоренте объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 37 лет.
«Вернусь ли я на футбольное поле? Нет, для меня это уже понятно. Теперь я играю только в падел», — цитирует Goal Льоренте.
Форвард выступал за «Атлетик» Бильбао, «Ювентус», «Тоттенхэм», «Севилью», «Суонси», «Наполи», «Эйбар» и «Удинезе».
Льоренте провел за сборную Испании 24 матча и отметился 7 голами. В составе национальной команды он становился чемпионом Европы и мира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|
3
|Р. Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.02
|00:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|19.02
|00:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
|19.02
|00:00
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|19.02
|00:00
|
Эльче – Эспаньол
|- : -
|19.02
|00:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|19.02
|00:00
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|19.02
|00:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|19.02
|00:00
|
Осасуна – Реал
|- : -
|19.02
|00:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|19.02
|00:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
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