Тебас о Винисиусе: «Важно защищать лидеров мнений в борьбе с расизмом»

Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о расизме в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Большинство этих оскорблений направлены на человека, который решил возглавить борьбу с расизмом, а именно на Винисиуса. А те из нас, кто выступает в роли лидера по этим вопросам, всегда более уязвимы для оскорблений, но этого нужно избегать, потому что Винисиус не заслуживает этого.

Важно защищать игроков, которые являются лидерами мнений в борьбе с расизмом, потому что они наиболее уязвимы», — цитирует Тебаса ESPN.

25 марта Винисиус расплакался на пресс-конференции после вопроса о дискриминации.

Ранее вингер неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании. Фанаты «Осасуны» во время матча с «Реалом» кричали: «Винисиус умри»