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Сегодня, 16:05

Стало известно, при каком раскладе Хави может остаться в «Барселоне»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в каталонском клубе в случае усиления команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, тренеру нужны гарантии того, что у «Барсы» не будет очередных проблем со срывом трансферов из-за несоответствия финансовым правилам. Если Хави не получит подобных гарантий, то он не переменит своего решения уйти из клуба по окончании сезона. Отмечается, что 44-летний специалист хочет иметь возможность бороться за титулы со стабильным составом и опытными игроками.

Ранее стало известно, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет уговорить Хави от ухода из клуба.

В январе Хави объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Он возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. На данный момент команда с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/temas/xavi-hernandez
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Президент «Барселоны» Лапорта намерен убедить Хави остаться в клубе
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
 - : -
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 - : -
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
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 - : -
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Джуд Беллингем

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 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

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Осасуна

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П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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