Стало известно, при каком раскладе Хави может остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в каталонском клубе в случае усиления команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, тренеру нужны гарантии того, что у «Барсы» не будет очередных проблем со срывом трансферов из-за несоответствия финансовым правилам. Если Хави не получит подобных гарантий, то он не переменит своего решения уйти из клуба по окончании сезона. Отмечается, что 44-летний специалист хочет иметь возможность бороться за титулы со стабильным составом и опытными игроками.

Ранее стало известно, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет уговорить Хави от ухода из клуба.

В январе Хави объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Он возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. На данный момент команда с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.