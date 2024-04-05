AS: «Барселона» уже контактировала с окружением Хвичи по поводу его трансфера

Представители «Барселоны» в течение последних недель общались с окружением нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии по поводу его потенциального трансфера, сообщает AS.

Однако, как отмечает источник, неаполитанцы не готовы расставаться с 23-летним футболистом. Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис, смирившийся с тем, что основной форвард «Наполи» Виктор Осимхен покинет команду этим летом, не хочет терять еще одного звездного игрока в лице Кварацхелии.

Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к продлению контракта с Хвичей и может в три раза увеличить зарплату игрока.

В текущем сезоне в активе 23-летнего Кварацхелии 10 голов и 6 голевых передач в 38 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Он выступает за итальянский клуб с 2022 года.