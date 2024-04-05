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Сегодня, 17:37

AS: «Барселона» уже контактировала с окружением Хвичи по поводу его трансфера

Алина Савинова
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Представители «Барселоны» в течение последних недель общались с окружением нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии по поводу его потенциального трансфера, сообщает AS.

Однако, как отмечает источник, неаполитанцы не готовы расставаться с 23-летним футболистом. Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис, смирившийся с тем, что основной форвард «Наполи» Виктор Осимхен покинет команду этим летом, не хочет терять еще одного звездного игрока в лице Кварацхелии.

Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к продлению контракта с Хвичей и может в три раза увеличить зарплату игрока.

В текущем сезоне в активе 23-летнего Кварацхелии 10 голов и 6 голевых передач в 38 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Он выступает за итальянский клуб с 2022 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/el-barca-lo-intenta-por-kvara-n/
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Барселона
ФК Наполи
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
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13.04 15:00
Атлетико – Жирона
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13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
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Кадис – Барселона
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Джуд Беллингем

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Реал

 16
Артем Довбик

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Жирона

 16
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П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 8
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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