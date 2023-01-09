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Сегодня, 02:41

Гави стал вторым самым молодым футболистом ла лиги, сыгравшим 50 матчей в XXI веке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гави.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Баварии» Гави сыграл в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0). Эта игра стала для него 50-й в ла лиге.

Как сообщает Opta, Гави стал вторым самым молодым игроком, который в XXI веке принял участие в неменее 50 матчах ла лиги.

На данный момент Гави 18 лет и 156 дней. Ранее полузащитник «Атлетика» Икер Муньяин сыграл 50 матч в ла лиге, когда ему было 18 лет и 77 дней.

В этом сезоне Гави сделал одну голевую передачу в 15 матчах чемпионата Испании.

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Ла лига: «Вильярреал» победил «Реал», «Барселона» обыграла «Атлетико» и другие матчи 16-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 0 : 2
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 1 : 2
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 2 : 1
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 0 : 1
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 9
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Карим Бензема

Реал

 8
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
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Эльче

 7 2 1
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