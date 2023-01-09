Гави стал вторым самым молодым футболистом ла лиги, сыгравшим 50 матчей в XXI веке

Полузащитник «Баварии» Гави сыграл в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0). Эта игра стала для него 50-й в ла лиге.

Как сообщает Opta, Гави стал вторым самым молодым игроком, который в XXI веке принял участие в неменее 50 матчах ла лиги.

На данный момент Гави 18 лет и 156 дней. Ранее полузащитник «Атлетика» Икер Муньяин сыграл 50 матч в ла лиге, когда ему было 18 лет и 77 дней.

В этом сезоне Гави сделал одну голевую передачу в 15 матчах чемпионата Испании.